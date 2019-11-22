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Иран провел испытания новой системы ПВО

Новости » В мире     22.11.2019 - 18:11
Иран провел испытания новой системы ПВО
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В Иране заявили, что данная система не несет угрозы для других стран

В пятницу, 22 ноября, Иран провел испытания системы противовоздушной обороны "Хордад-15". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что испытания системы ПВО иранского производства успешно прошли в провинции Семнан во время масштабных военных учений. В Иране заявили, что данная система предназначена исключительно для оборонительных целей и не представляет угрозы для других стран.

"Хордад-15" впервые был представлен в Иране в июне. Система ПВО способна обнаруживать истребители и боевые дроны на расстоянии 150 километров и отслеживать их на расстоянии до 120 километров. Система также может обнаруживать скрытые цели на расстоянии 85 километров, поражать и уничтожать их на расстоянии 45 километров. Одновременно система способна перехватить шесть целей.

Напомним, РБК-Украина писало, что Иран нарушил еще один пункт ядерной сделки. Согласно отчету МАГАТЭ, Иран превысил запасы хранения тяжелой воды, накопив более 130 тонн.

Ранее сообщалось, что Иран увеличил обогащение урана до пяти процентов, несмотря на существующие ограничения в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - в 3,67%.

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