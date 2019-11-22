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Іран провів випробування нової системи ППО

Новини » В світі     22.11.2019 - 18:11
Іран провів випробування нової системи ППО
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

В Ірані заявили, що дана система не несе загрози для інших країн

У п'ятницю, 22 листопада, Іран провів випробування системи протиповітряної оборони "Хордад-15". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що випробування системи ППО іранського виробництва успішно пройшли в провінції Семнан під час масштабних військових навчань. В Ірані заявили, що дана система призначена виключно для оборонних цілей і не становить загрози для інших країн.

"Хордад-15" вперше був представлений в Ірані в червні. Система ППО здатна виявляти винищувачі і бойові дрони на відстані 150 кілометрів і відстежувати їх на відстані до 120 кілометрів. Система також може виявляти приховані цілі на відстані 85 кілометрів, уражати та знищувати їх на відстані 45 кілометрів. Одночасно система здатна перехопити шість цілей.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Іран порушив ще один пункт ядерної угоди. Згідно звіту МАГАТЕ, Іран перевищив запаси зберігання важкої води, накопичивши понад 130 тонн.

Раніше повідомлялося, що Іран збільшив збагачення урану до п'яти відсотків, незважаючи на існуючі обмеження в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) - у 3,67%.

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