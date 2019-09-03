Іран заперечує будь-які двосторонні переговори із США

Фото: Хасан Рухані (flickr.com/un_photo)

Єдиною умовою для переговорів може бути тільки відмова США від усіх санкцій проти Ірану

Керівництво Ірану принципово проти проведення двосторонніх перемовин зі Сполученими Штатами Америки (США), а також передбачається подальше послаблення дотримання ядерної угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що президент Ірану Хасан Роухані виключив проведення будь-яких двосторонніх переговорів із США.

"Можливо, трапилося якесь непорозуміння. Ми і раніше це вже кілька разів казали і повторюємо знову: не було жодного рішення проводити двосторонні переговори зі США", - заявив президент Ірану на сесії парламенту.

Роухані також додав, що Тегеран "принципово" проти таких переговорів із США в двосторонньому форматі.

Виступаючи перед парламентарями, іранський президент наголосив, що Тегеран вже й раніше кілька разів отримував пропозиції про проведення двосторонніх перемовин з американською стороною. Але, він наголосив, що відповідь Ірану завжди буде негативною.

За словами іранського президента, єдино можливим способом із боку Вашингтона вмовити Тегеран сісти за стіл переговорів є відмова від усіх санкцій, запроваджених США в односторонньому порядку проти Тегерана. У такому разі перемовини проводитимуться за участі усіх підписантів ядерної угоди 2015 року.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Ірану Хасаном Роухані у найближчі тижні. Так, за словами Макрона, підготовчі роботи до зустрічі президентів Сполучених Штатів та Ірану вже розпочалися. Він казав, що зустріч може відбутися вже у найближчі тижні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран 5 вересня може оголосити про відмову від значної частини своїх зобов'язань із ядерної угоди, якщо до цього терміну європейські учасники угоди не приймуть заходи.