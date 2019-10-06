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Іран продовжить експорт нафти, незважаючи на санкції США

Новини » В світі    06.10.2019 - 11:01
Іран продовжить експорт нафти, незважаючи на санкції США
Ілюстративне фото (GettyImages)

В іранському уряді заявили, що експорт нафти є законним правом країни

Уряд Ірану заявив, що буде використовувати будь-яку можливість для експорту своєї нафти, незважаючи на санкції США. Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра нафти Ірану Биджана Зангане, експорт нафти є законним правом країни. Про це він заявив у неділю в заяві Міністерства.

"Ми будемо використовувати всі можливі шляхи для експорту нафти, і ми не поступимося тиску Америки, тому що експорт нафти є законним правом Ірану, - сказав Зангане.

Повідомляється, що після введення нових санкцій США, після того як президент Америки Дональд Трамп вийшов з угоди з ядерної угоді в 2015 році, експорт нафтової сировини з Ірану скоротився більш ніж на 80%.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран в перекачуванні нафти для Сирії. Зокрема, він продемонстрував зображення з двома суднами, одне з яких, судячи з напису, іранський танкер Adrian Darya 1.

Також РБК-Україна писало, що Іран звинуватив США на початку "кібервійни". За словами міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Заріф США почали кібервійну з нападу на іранські ядерні об'єкти.

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