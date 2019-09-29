ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иран обвинил США в начале "кибервойны"

Новости » Политика    29.09.2019 - 16:19
Иран обвинил США в начале "кибервойны"
Фото: Мохаммад Зариф (flickr.com/fovjir)

По словам Зарифа, "кибервойна" ведется против Ирана

Министр иностранных дел (МИД) Ирана Мохаммад Джавад Зарифе обвинил США в начале "кибервойны". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

По его словам, "кибервойна" ведется против Ирана.

"Соединенные Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей", - сказал Зарифе.

Также министр упомянул вирус StuxNet, который использовали ранее против Ирана.

Существует предположение, что StuxNet является специализированной разработкой спецслужб Израиля и США, направленной против ядерного проекта Ирана.

Кроме того, Зарифе опроверг обвинения США о намерениях Ирана вмешаться в американские выборы в 2020 году. Министр подчеркнул, что страна не отдает предпочтения какой-либо из сторон на предстоящих выборах

Напомним, Президент США Дональд Трамп ответил отказом на предложение Ирана снять с страны все санкции в обмен на проведение встречи. При этом, президент Ирана Хасана Роухани ранее заявил, что Трамп сам предложил отменить санкции против Ирана в обмен на начало переговоров.

Как сообщало РБК-Украина, что во время своего выступления на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп призвал мировые страны усилить экономическое давление против Ирана.

В США углубляют расследования электронной переписки Клинтон Джулиани отказывается давать показания без консультаций с Трампом
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь