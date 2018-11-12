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Иран продолжает придерживаться ядерной сделки, - МАГАТЭ

Новости » Общество    12.11.2018 - 18:26
Иран продолжает придерживаться ядерной сделки, - МАГАТЭ
Фото: МАГАТЭ (flickr.com/iaea)

Иранские запасы низкообогащенного урана сохраняются в прежнем состоянии, как того требует соглашение

Иран выполняет основные ограничения, наложенные ядерным соглашением, которое было подписано в 2015 году. Такой вывод сделало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что иранские запасы низкообогащенного урана сохраняются в прежнем состоянии, как того требует соглашение. Также иранская сторона соблюдает уровень обогащения урана в пределах.

Предыдущая проверка состояния низкообогащенного урана в иранских хранилищах состоялась 4 ноября.

Напомним, в своем отчете от 30 августа МАГАТЭ подтвердила, что Иран придерживается ядерной сделки. В докладе отмечалось, что Тегеран в сфере обогащения урана снова не исчерпал установленного лимита в 300 килограммов. Согласно условиям соглашения, не велось и дальнейшего строительства реактора на тяжелой воде в городе Арак, способного производить плутоний, пригодный к использованию в военных целях.

5 ноября Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.

Санкции затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и все остальные отрасли, что касаются экономики. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил, что Вашингтон при помощи энергетических санкций намерен сократить к нулю нефтяные доходы Ирана. Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию на глобальном рынке.

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