Іран продовжує дотримуватися ядерної угоди, - МАГАТЕ

Фото: МАГАТЕ (flickr.com/iaea)

Іранські запаси низькозбагаченого урану зберігаються в стані, як того вимагає угода

Іран виконує основні обмеження, накладені ядерною угодою, яка була підписана в 2015 році. Такий висновок зробило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що іранські запаси низькозбагаченого урану зберігаються в стані, як того вимагає угода. Також іранська сторона дотримується рівня збагачення урану в межах.

Попередня перевірка стану низькозбагаченого урану в іранських сховищах відбулася 4 листопада.

Нагадаємо, у своєму звіті від 30 серпня МАГАТЕ підтвердила, що Іран дотримується ядерної угоди. У доповіді зазначалося, що Тегеран у сфері збагачення урану знову не вичерпав встановлений ліміт у 300 кілограмів. Відповідно до умов угоди, не велося і подальшого будівництва реактора на важкій воді в місті Арак, здатного виробляти плутоній, придатний до використання у військових цілях.

5 листопада Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

Санкції торкнуться експорту нафти, судноплавства, банкової та інших галузей, що стосуються економіки. Спецпредставник США по Ірану Брайан Хукс повідомив, що Вашингтон за допомогою енергетичних санкцій має намір скоротити до нуля нафтові доходи Ірану. Він підкреслив, що влада працює над тим, щоб мінімізувати дестабілізацію на глобальному ринку.