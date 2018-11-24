Иран призвал мусульман объединиться против США

Фото: Хасан Рухані (twitter.com/ReutersWorld)

Такое заявление было сделано на фоне восстановления Соединенными Штатами санкций против Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани призвал мусульман объединяться против Соединенных Штатов Америки (США). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такое заявление было сделано на фоне возобновления Вашингтоном санкций против Ирана, после выхода в мае 2018 года США с международной ядерной сделки с Ираном.

"Повиноваться Западу во главе с Америкой - это предательство нашей религии и будущих поколений этого региона", - сказал Рухани.

По словам Рухани, все мусульмане мира должны объединиться в борьбе против США, а не "разворачивать красные ковры для преступников".

"У нас есть выбор: или разворачивать красные ковры для преступников, или жестко выступать против несправедливости и оставаться верными нашему пророку, нашему Корану и исламу", - заявил глава Ирана.

Кроме того, Рухани вспомнил про Саудовскую Аравию, которая имеет тесные связи с Соединенными Штатами.

"Мы готовы защищать интересы саудовского народа от терроризма, агрессии и сверхдержав, и мы не требуем 450 миллиардов долларов, чтобы это сделать", - подчеркнул Рухани, ссылаясь на контракты Саудовской Аравии с США.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран пригрозил Соединенным Штатам Америки ракетным ударом по военным базам, если они его спровоцируют.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил на встрече с лидерами стран АСЕАН, что санкции против Ирана будут ужесточены.