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Іран пригрозив США ракетними ударами по військових базах

Новини » Політика    22.11.2018 - 05:44
Іран пригрозив США ракетними ударами по військових базах
Фото: балістичні ракети Ірану (Міноборони Ірану)

В Ірані стверджують, що американські бази в Афганістані, ОАЕ і Катарі в зоні досяжності їхніх ракет

Іран пригрозив Сполученим Штатом ракетним ударом по військових базах, якщо вони його спровокують. Про це заявив командувач повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції Амір Алі Хаджизаде, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зі слів Хаджизаде, між Тегераном і Вашингтоном зростає напруженість, а бази США в Афганістані, ОАЕ і Катарі, а також авіаносці США в Перській затоці перебувають у радіусі дії іранських ракет.

"Вони перебувають у межах нашої досяжності, і ми можемо вдарити по них, якщо вони (американці) зроблять крок", - підкреслив він.

Хаджизаде уточнив, що іранські військові підвищили точність своїх ракет і вони, зокрема, зможуть влучити в авіабазу Аль-Удейд у Катарі, базу Аль-Дафри в Об'єднаних Арабських Еміратах і базу Кандагар у Афганістані, де перебувають війська США.

Нагадаємо, раніше радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив на зустрічі з лідерами країн АСЕАН, що санкції проти Ірану будуть посилені.

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