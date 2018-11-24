Іран закликав мусульман об'єднатися проти США

Фото: Хасан Рухані (twitter.com/ReutersWorld)

Така заява була зроблена на тлі відновлення Сполученими Штатами санкцій проти Ірану

Президент Ірану Хасан Рухані закликав мусульман об'єднатися проти Сполучених Штатів Америки (США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Така заява була зроблена на тлі відновлення Вашингтоном санкцій проти Ірану, після виходу у травні 2018 року США з міжнародної ядерної угоди з Іраном.

"Коритися Заходу на чолі з Америкою - це зрада нашої релігії і майбутніх поколінь цього регіону", - сказав Рухані.

За словами Рухані, всі мусульмани світу мають об'єднатися в боротьбі проти США, а не "розгортати червоні килими для злочинців".

"У нас є вибір: або розгортати червоні килими для злочинців, або жорстко виступати проти несправедливості і залишатися вірними нашому пророку, нашому Корану і нашому ісламу", - заявив очільник Ірану.

Крім того, Рухані згадав про Саудівську Аравію, яка має тісні зв'язки із Сполученими Штатами.

"Ми готові захищати інтереси саудівського народу від тероризму, агресії та наддержав, і ми не вимагаємо 450 мільярдів доларів, щоб це зробити", - підкреслив Рухані, посилаючись на контракти Саудівської Аравії із США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран пригрозив Сполученим Штатам Америки ракетним ударом по військових базах, якщо вони його спровокують.

Раніше радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив на зустрічі з лідерами країн АСЕАН, що санкції проти Ірану будуть посилені.