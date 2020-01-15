ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іран визнав значні збитки від санкцій США

Новини » Політика     15.01.2020 - 10:35
Іран визнав значні збитки від санкцій США
Колаж РБК-Україна

Санкції США принесли мільярдні збитки для країни

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф заявив про значні збитки для економіки країни через санкції США. Про це повідомляють іранські ЗМІ.

Зариф відзначив, що збиток оцінюється в сотні мільярдів доларів.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели посилені санкції проти Ірану після ракетного удару по американських базах в Іраку.

Президент Дональд Трамп заявив про санкції після того, як іранські військові здійснили ракетний обстріл військових баз США в Іраку. Під час брифінгу в Білому домі Трамп пообіцяв ввести потужні санкції проти Ірану.

РБК-Україна писало, що ракетний обстріл американських військових об'єктів в Іраку стався пізно увечері 7 січня. Відповідальність за атаку взяло на себе іранське воєнізоване формування Корпус вартових ісламської революції. За даними Вашингтона, в результаті обстрілу ніхто не постраждав, проте в Тегерані заявляють про жертви серед американських військових.

Нагадаємо, глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Сполучені Штати не хочуть розв'язувати війну з Іраном, але готові до того, щоб завершити її.

Як писало РБК-Україна раніше, Іран розробив 13 варіантів відповіді на вбивство американцями командувача спецпідрозділом "Аль-Кудс" Касема Сулеймані.

Імпічмент Трампа: у США оприлюднили нові докази США і Китай укладуть велику угоду із закупівель, яка полегшить торговельну війну
Новини України Сполучені Штати АмерикиІранСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся