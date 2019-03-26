Иран приказал нанести ракетный удар по Израилю, - ХАМАС

Высокопоставленный чиновник ХАМАС, заявил, что ракетный обстрел Израиля был заказан Ираном. Об этом сообщает The Times of Israel.

Издание пишет, что ХАМАС дал свое благословение на ракетную атаку, чтобы сорвать предвыборную кампанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Чиновник утверждает, Иран приказал, чтобы группа "Исламский джихад" действовала из Газы для проведения атаки.

Напомним, в результате ночного ракетного обстрела селения Мишмерет в центральной части Израиля пострадали шесть человек. Также сообщалось, что обстрелом разрушен жилой дом. После ракетного обстрела территории Израиля из сектора Газа израильская сторона закрыла два пунктапропуска в этот район.

При этом в ХАМАС заявили о своей непричастности к ракетному обстрелу Израиля.

После инцидента премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение сократить визит в США и вернется в Израиль сразу после встречи с Дональдом Трампом. Кроме того, по его словам, Израиль готовит решительный ответ группировкам ХАМАС.

Отметим, сегодня сообщалось, что Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину план прекращения кризиса в Сирии.