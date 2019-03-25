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Тариф ПАО "Николаевгаз" на распределение газа является планово убыточным

Новости » Энергетика    25.03.2019 - 18:10
Тариф ПАО "Николаевгаз" на распределение газа является планово убыточным
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Основным источником убытков для газораспределительного предприятия являются производственно-технологические потери

Тариф на распределение газа ПАО "Николаевгаз" уже несколько лет подряд является планово убыточным. По итогам прошлого года убыток компании от распределения газа составил 242,9 млн гривен. В текущем году из-за действий Минэнергоугля и НКРЭКУ компания получит убыток в размере 273,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба.

"Основным источником убытков для газораспределительного предприятия являются производственно-технологические потери (ПТП). Согласно действующему законодательству, их объемы утверждаются Минэнергоуглем согласно расчетам газораспределительных компаний. Операторы ГРМ осуществляют их, руководствуясь приказами профильного министерства. Для ПАО "Николаевгаз" утверждено 29,9 млн куб. м вместо необходимых 49,9 млн куб. м", - говорится в сообщении.

Но, по словам пресс-службы, даже эти объемы компания не в состоянии закупить из-за заниженной стоимости газа для ПТП в своем тарифе.

"В действующем тарифе нашей компании на приобретение газа для производственно-технологических потерь и собственных нужд предусмотрены средства в сумме 176,1 млн гривен на объем 29,9 млн куб. м газа в год. Но средняя цена стоимости балансировки составила 11 205,89 гривен за тыс. куб. м без НДС. Поэтому мы могли приобрести только 15,7 млн куб. м газа, или 52% от определенных объемов", - рассказывает директор технический ПАО "Николаевгаз" Андрей Макаренко.

Таким образом, по результатам 2018 года, убыток компании из-за занижения тарифа распределения составил 242,9 млн гривен, из которых 195,8 млн гривен, или 80,6% - из-за несоответствия ПТП.

В пресс-службе отметили, что аналогичная ситуация была и в 2017 году. Недостаточность тарифной выручки для финансирования расходов в части стоимости ПТП за 2017 год составила 63 млн гривен.

"Кроме того, с момента последнего пересмотра тарифа (а именно - с 2016 года) существенно выросли и другие статьи расходов ПАО "Николаевгаз". Минимальная заработная плата выросла с 1600 до 4173 гривен, стоимость дизельного топлива на АЗС выросла с начала 2016 года с 16,82 до 28 гривен за литр по состоянию на начало марта 2019 года. Индекс инфляции за этот период составил 40%, а индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 81%", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что в результате занижения объемов газа для ПТП и их стоимости, компания из года в год накапливает долги. Это, в свою очередь приводит к тому, что потребитель не сможет рассчитывать на значительное улучшение сервиса и получение услуг, предусмотренных тарифом, в полном объеме.

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