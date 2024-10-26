Іран пригрозив відповіддю на атаку Ізраїлю

Іран пригрозив відповісти на атаку Ізраїлю 26 жовтня. Тегеран стверджує, що має на це право.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що "рішуче" засуджує напад Ізраїлю на свої військові об'єкти та що вони мають право захищатися.
"На підставі свого невід’ємного права на законний захист, передбаченого статтею 51 Статуту ООН, Ісламська Республіка Іран вважає себе спроможним і зобов’язаним захищатися від іноземних актів агресії", - йдеться у заяві.
Іранське державне агентство Tasnim повідомляє, що Іран "застосує всі можливості іранської нації для захисту своїх інтересів і безпеки".
При цьому деякі ЗМІ повідомляли, що нібито Іран через треті країни передав, що не буде відповідати на атаку Ізраїлю.
На світанку 26 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по Ірану. ЦАХАЛ заявив, що атакував військові цілі на території Ірану. Вибухи лунали в Тегерані та інших іранських провінціях.
Як зазначив речник ЦАХАЛу, були атаковані 20 точок в Ірані та застосовані десятки військових літаків. Ізраїль повідомляє, що, зокрема, вдарив по об'єктах виробництва балістичних ракет та батареях ППО.
Іран заявляє, що атака нібито не завдала серйозних наслідків. Видання Sky News Arabia зазначає, що Росія передала Ірану дані розвідки за декілька годин до початку атаки Ізраїлю.
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