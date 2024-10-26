Іран пригрозив відповіддю на атаку Ізраїлю

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що "рішуче" засуджує напад Ізраїлю на свої військові об'єкти та що вони мають право захищатися.

"На підставі свого невід’ємного права на законний захист, передбаченого статтею 51 Статуту ООН, Ісламська Республіка Іран вважає себе спроможним і зобов’язаним захищатися від іноземних актів агресії", - йдеться у заяві.

Іранське державне агентство Tasnim повідомляє, що Іран "застосує всі можливості іранської нації для захисту своїх інтересів і безпеки".

При цьому деякі ЗМІ повідомляли, що нібито Іран через треті країни передав, що не буде відповідати на атаку Ізраїлю.