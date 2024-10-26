Росія передала Ірану розвіддані за кілька годин до атаки Ізраїлю, - Sky News

Росія передала Ірану розвідувальні дані. Це сталося за декілька годин до початку атаки Ізраїлю на Іран 26 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia.

Джерело видання зазначає, що Росія повідомила Ірану про переміщення американських та ізраїльських військових. За словами співрозмовника, Москва надала цю інформацію через "співпрацю з Іраном і зниження ескалації в регіоні".

Як пише Sky News Arabia, Іран применшив наслідки ізраїльської атаки. Тегеран стверджував, що на деяких об’єктах були "невеликі наслідки". При цьому іранські ЗМІ заперечили заяви Ізраїлю про удари по 20 точках та про участь 100 ізраїльських військових літаків в атаці.

Як додає видання, заяви Ірану підтверджують, що ізраїльські удари були націлені на військові бази в провінціях Ілам, Хузестан і Тегеран.