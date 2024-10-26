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Росія передала Ірану розвіддані за кілька годин до атаки Ізраїлю, - Sky News

Тегеран, Субота 26 жовтня 2024 12:24
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Росія передала Ірану розвіддані за кілька годин до атаки Ізраїлю, - Sky News Фото: Росія передала Тегерану розвіддані до атаки Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія передала Ірану розвідувальні дані. Це сталося за декілька годин до початку атаки Ізраїлю на Іран 26 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia.

Джерело видання зазначає, що Росія повідомила Ірану про переміщення американських та ізраїльських військових. За словами співрозмовника, Москва надала цю інформацію через "співпрацю з Іраном і зниження ескалації в регіоні".

Як пише Sky News Arabia, Іран применшив наслідки ізраїльської атаки. Тегеран стверджував, що на деяких об’єктах були "невеликі наслідки". При цьому іранські ЗМІ заперечили заяви Ізраїлю про удари по 20 точках та про участь 100 ізраїльських військових літаків в атаці.

Як додає видання, заяви Ірану підтверджують, що ізраїльські удари були націлені на військові бази в провінціях Ілам, Хузестан і Тегеран.

Атака Ізраїлю

У суботу, 26 жовтня, Ізраїль на світанку атакував Іран. Як заявили в армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛі), це була відповідь на ракетну атаку Тегерана на початку жовтня. Тоді Іран випустив по Ізраїлю майже 200 балістичних ракет.

У мережі повідомляли про вибухи у Тегерані та інших містах.

ЦАХАЛ заявив, що атакував лише військові об'єкти в Ірані, зокрема батареї ППО та об'єкти з виробництва балістичних ракет. Ізраїль наголошує, що в атаці взяли участь десятки військових літаків.

У Пентагоні заявили, що підтримують право Ізраїлю на самооборону, але наголосили, що США не допустять розширення конфлікту в регіоні.

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