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Иран пригрозил ответом на атаку Израиля

Фото: Иран пригрозил ответить на атаку Израиля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Иран пригрозил ответить на атаку Израиля 26 октября. Тегеран утверждает, что у него есть на это право.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что "решительно" осуждает нападение Израиля на свои военные объекты и что они вправе защищаться.

"На основании своего неотъемлемого права на законную защиту, предусмотренного статьей 51 Устава ООН, Исламская Республика Иран считает себя способной и обязанной защищаться от иностранных актов агрессии", - говорится в заявлении.

Иранское государственное агентство Tasnim сообщает, что Иран "применит все возможности иранской нации для защиты своих интересов и безопасности".

При этом некоторые СМИ сообщали, что якобы Иран через третьи страны передал, что не будет отвечать на атаку Израиля.

 

Атака Израиля на Иран

На рассвете 26 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по Ирану. ЦАХАЛ заявил, что атаковал военные цели на территории Ирана. Взрывы раздавались в Тегеране и других иранских провинциях.

Как отметил спикер ЦАХАЛа, были атакованы 20 точек в Иране и применены десятки военных самолетов. Израиль сообщает, что, в частности, ударил по объектам производства баллистических ракет и батареям ПВО.

Иран заявляет, что атака якобы не нанесла серьезных последствий. Издание Sky News Arabia отмечает, что Россия передала Ирану данные разведки за несколько часов до начала атаки Израиля.

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