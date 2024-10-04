Іран пригрозив Ізраїлю ударами по енергооб'єктах

Іран може завдати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Ізраїлю. Це станеться у разі атаки на іранську територію.
Про це заявив заступник командувача Корпусом вартових ісламської революції Ірану Алі Фадаві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами Фадаві, Іран є великою країною, яка має "багато економічних центрів". При цьому в Ізраїлю "тільки три електростанції та кілька нафтопереробних заводів".
"Ми можемо завдати удару по всіх цих об'єктах одночасно", - додав іранський командир.
Він уточнив, що такий удар по енергетичних об'єктах можливий, якщо Ізраїль "зробить помилку".
Нагадаємо, у вівторок, 1 жовтня, Іран запустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет. Більшість цілей вдалося збити, у захисті неба також допомогли США.
Як зазначали в ЦАХАЛ, внаслідок атаки не було пошкоджень об'єктів ВПС, літаки ВПС, системи ППО та управління повітряним рухом працювали без порушень.
Одразу після удару Ізраїль заявив, що планує відповісти Ірану. Зокрема, начальник Генштабу Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Халеві зазначав, що його країна може виявити важливу ціль і завдати по ній удару.
Президент США Джо Байден нещодавно розповів, що Вашингтон обговорює з Тель-Авівом "можливі" удари по нафтових об'єктах Ірану.
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