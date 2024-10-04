Іран пригрозив Ізраїлю ударами по енергооб'єктах

За словами Фадаві, Іран є великою країною, яка має "багато економічних центрів". При цьому в Ізраїлю "тільки три електростанції та кілька нафтопереробних заводів".

"Ми можемо завдати удару по всіх цих об'єктах одночасно", - додав іранський командир.

Він уточнив, що такий удар по енергетичних об'єктах можливий, якщо Ізраїль "зробить помилку".