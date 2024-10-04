Иран пригрозил Израилю ударами по энергообъектам

По словам Фадави, Иран является большой страной, у которой "много экономических центров". При этом у Израиля "только три электростанции и несколько нефтеперерабатывающих заводов".

"Мы можем нанести удар по всем этим объектам одновременно", - добавил иранский командир.

Он уточнил, что такой удар по энергетическим объектам возможен, если Израиль "совершит ошибку".