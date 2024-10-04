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Иран пригрозил Израилю ударами по энергообъектам

Иллюстративное фото: Иран угрожает Израилю новым рактеным ударом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран может нанести удары по объектам энергетической инфраструктуры Израиля. Это произойдет в случае атаки на иранскую территорию.

Об этом заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана Али Фадави, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Фадави, Иран является большой страной, у которой "много экономических центров". При этом у Израиля "только три электростанции и несколько нефтеперерабатывающих заводов". 

"Мы можем нанести удар по всем этим объектам одновременно", - добавил иранский командир. 

Он уточнил, что такой удар по энергетическим объектам возможен, если Израиль "совершит ошибку". 

Что предшествовало

Напомним, во вторник, 1 октября, Иран запустил по Израилю около 200 баллистических ракет. Большинство целей удалось сбить, в защите неба помогли США.

Как отмечали в ЦАХАЛ, в результате атаки не было повреждений “объектов” ВВС, самолеты ВВС, системы ПВО и управления воздушным движением работали без нарушений.

Сразу после удара Израиль заявил, что планирует ответить Ирану. В частности, начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви отмечал, что его страна может обнаружить важные цели и нанести по ним удар.

Президент США Джо Байден недавно рассказал, что Вашингтон обсуждает с Тель-Авивом "возможные" удары по нефтяным объектам Ирана.

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ИзраильИранРакетный удар