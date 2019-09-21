Иран пригрозил сбивать беспилотники на своей территории

Иран будет сбивать любые беспилотники, если они нарушат воздушное пространство страны. Об этом заявил главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами, передает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

"Если кто-то пересечет наши границы, мы ударим по ним", - заявил Салами.

По его словам, Иран обладает одними из лучших возможностей для перехвата дронов. Салами добавил, что любая страна, которая решит напасть на Иран, увидит, что ее территория станет "главным полем битвы".

Свое заявление Салами сделал на фоне произошедшего нападения на саудовский НПЗ Saudi Aramco. Ответственность за атаку при помощи десятка дронов взяли на себя хуситы из движения "Ансар Аллах".

В связи с нападением США ввели новые санкции против Ирана. Как писало РБК-Украина, госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в причастности к нападению на НПЗ Саудовской Аравии. Помпео подчеркивал, что Вашингтон вместе с союзниками примет меры для обеспечения мировых рынков нефтью.

После этого стало известно, что Иран в ответ на действия США проведет военные учения с Россией и Китаем.