Іран пригрозив збивати безпілотники на своїй території

Іран буде збивати будь-які безпілотники, якщо вони порушать повітряний простір країни. Про це заявив головнокомандувач Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоссейн Саламі, передає РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

"Якщо хтось перетне наші кордони, ми вдаримо по них", - заявив Саламі.

За його словами, Іран володіє одними з кращих можливостей для перехоплення дронов. Саламі додав, що будь-яка країна, яка вирішить напасти на Іран, побачить, що її територія стане "головним полем битви".

Свою заяву Саламі зробив на тлі події нападу на саудівський НПЗ Saudi Aramco. Відповідальність за атаку за допомогою десятка дронов взяли на себе хуситы з руху "Ансар Аллах".

У зв'язку з нападом США ввели нові санкції проти Ірану. Як повідомляло РБК-Україна, держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у причетності до нападу на НПЗ Саудівської Аравії. Помпео підкреслював, що Вашингтон разом з союзниками вживе заходів для забезпечення світових ринків нафтою.

Після цього стало відомо, що Іран у відповідь на дії США проведе військові навчання з Росією і Китаєм.