Иран пригрозил Европе сокращением выполнения обязательств по ядерной сделке

Представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что европейские страны должны предложить Ирану новые условия соглашения до 6 сентября, иначе Тегеран "прибегнет к серьезному шагу" в нарушение ядерной сделки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, после этой даты Иран планирует снизить свой уровень ограничений ядерной программы.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил по итогам переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, что Иран "будет полностью выполнять свои обязательства, только европейцы начнут полностью выполнять свои".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Иран 5 сентября может объявить об отказе от значительной части своих обязательств по ядерной сделке, если до этого срока европейские участники соглашения не примут меры.

Кроме того, Германия, Франция и Великобритания сделали совместное заявление о том, что поддерживают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но его сохранение зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств.

Ранее сообщалось, что в США заявили о готовности к переговорам с Ираном. Как известно, в мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерной сделки и возобновили антииранские санкции, уже объявил о приостановлении некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.