Иран приговорил на 6 лет заключения французского академика за заговор

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Также академика обвинили в пропаганде против Ирана

Иран приговорил французско-иранского академика-антрополога Фарибу Адельхаха к шести годам заключения по обвинению в заговоре против национальной безопасности и пропаганде против республики. Эту информацию подтвердил ее адвокат Саид Дехган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Адвокат заявил, что подаст апелляцию на приговор.

"Суд приговорил ее к шести годам. Филиал 15 Революционного суда Тегерана приговорил ее к пяти годам тюремного заключения за сбор и заговор против национальной безопасности Ирана. Она также была приговорена к одному году тюремного заключения за пропаганду против Исламской Республики", - сказал Дехган.

Также отмечается, что Иран отклонил призыв Франции освободить заключенную, которая содержится под стражей с июня 2019 года, заявив, что требование является вмешательством во внутренние дела страны. Власти Ирана не признают двойного гражданства.

Ранее РБК-Украина писало, что Иран по ошибке обстрелял и потопил корабль с экипажем. По предварительной информации, в результате инцидента погиб весь экипаж из 40 человек. Инцидент произошел в Оманском заливе.

Напомним, в результате авиакатастрофы в Иране 8 января погибли 11 граждан Украины. Девять из них были членами экипажа самолета "Международных авиалиний Украины". Всего на борту находилось 176 человек, преимущественно граждане Ирана и Канады.

Автор: Майксим Зайченко