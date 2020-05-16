Іран засудив до 6 років ув'язнення французького академіка за змову

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Також академіка звинуватили в пропаганді проти Ірану

Іран засудив французько-іранського академіка-антрополога Фарібу Адельхаха до шести років ув'язнення за звинуваченням у змові проти національної безпеки та пропаганду проти республіки. Цю інформацію підтвердив її адвокат Саїд Дехган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Адвокат заявив, що подасть апеляцію на вирок.

"Суд засудив її до шести років. Філія 15 Революційного суду Тегерана засудила її до п'яти років тюремного ув'язнення за збирання і змову проти національної безпеки Ірану. Вона також була засуджена до одного року тюремного ув'язнення за пропаганду проти Ісламської Республіки", - сказав Дехган.

Також зазначається, що Іран відхилив заклик Франції звільнити ув'язнену, яка утримується під вартою з червня 2019 року, заявивши, що вимога є втручанням у внутрішні справи країни. Влада Ірану не визнає подвійного громадянства.

Раніше РБК-Україна писало, що Іран помилково обстріляв і потопив корабель з екіпажем. За попередньою інформацією, в результаті інциденту загинув весь екіпаж з 40 осіб. Інцидент стався в Оманській затоці.

Нагадаємо, в результаті авіакатастрофи в Ірані 8 січня загинуло 11 громадян України. Дев'ять з них були членами екіпажу літака "Міжнародних авіаліній України". Всього на борту перебувало 176 осіб, переважно громадяни Ірану і Канади.

Автор: Майксим Зайченко