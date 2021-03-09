Иран преследует и запугивает жертв катастрофы МАУ. Украина призывает это прекратить

Украина сегодня присоединилась к совместному заявлению Британии, Канады и Швеции по уничтожению Ираном самолета рейса PS752 авиакомпании МАУ. В заявлении говорится о том, что Иран преследует и запугивает некоторые семьи жертв катастрофы МАУ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел .

Как отмечают в МИД, Иран нарушает свои обязательства по правам человека, что является чрезвычайно тревожным.

"Это усугубляется сообщениями о совершенно недопустимых преследованиях и угрозах членам семей некоторых жертв", - отметили в министерстве.

Страны совместно призывают Иран обеспечить полное и прозрачное расследование и беспристрастное судопроизводство по делу о катастрофе, а также предоставить подробный и прозрачный отчет о событиях, приведших к трагедии.

"(Призываем - ред.) немедленно прекратить преследование и запугивание семей жертв как в Иране, так и за его пределами", - добавили в МИД.

Как известно, 8 января 2020 года во время вылета из Тегерана был уничтожен самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ. Самолет рейса PS752 был сбит двумя ракетами, которые выпустили иранские военные. В результате ракетного удара погибли 176 человек.