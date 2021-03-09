ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Іран переслідує та залякує жертв катастрофи МАУ. Україна закликає це припинити

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 22:59
Іран переслідує та залякує жертв катастрофи МАУ. Україна закликає це припинити Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна сьогодні приєдналась до спільної заяви Британії, Канади та Швеції щодо знищення Іраном літака рейсу PS752 авіакомпанії МАУ. У заяві йдеться про те, що Іран переслідує та залякує деякі родини жертв катастрофи МАУ.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ.

Як наголошують в МЗС, Іран порушує свої зобов'язання з прав людини, що надзвичайно тривожним.

"Це ускладнюється повідомленнями про цілком неприпустимі переслідування та погрози членам родин деяких жертв", - зазначили у міністерстві.

Країни спільно закликають Іран забезпечити повне та прозоре розслідування та неупереджене судочинство у справі про катастрофу, а також надати вичерпний та прозорий звіт про події, що призвели до трагедії.

"(Закликаємо - ред.) негайно припинити переслідування та залякування сімей жертв як в Ірані, так і за його межами", - додали в МЗС.

Як відомо, 8 січня 2020 року під час вильоту з Тегерану був знищений літак Boeing 737-800 української авіакомпанії МАУ. Літак рейсу PS752 був збитий двома ракетами, які випустили іранські військові. В результаті ракетного удару загинули 176 людей.

Нагадаємо, нещодавно Україна передала Ірану зауваження і пропозиції до проєкту фінального технічного звіту щодо катастрофи МАУ.

Додамо, в ООН звинуватили Іран у приховуванні інформації про знищення літака МАУ поблизу Тегерана.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Міжнародні авіалінії України МЗС катастрофа Іран
NEWS
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
DAILY
Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади