В ООН обвинили Иран в сокрытии обстоятельств катастрофы МАУ
Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар в Женеве заявила, что Иран намеренно скрывает обстоятельства авиакатастрофы самолета компании МАУ. Трагедия произошла 8 января 2020 года.
Об этом говорится в отчете UN entity on human rights.
По словам Калламар, несоответствия в официальных заявлениях Ирана якобы специально имеют целью "создать максимум путаницы".
Спецдокладчик ООН отметила, что до сих пор не получила ответа от иранского правительства на письмо, которое направила еще в декабре прошлого года.
Она также обвинила Иран в том, что на место катастрофы были допущены мародеры, которые не предоставили возможности родным погибших получить вещи жертв катастрофы.
Ранее сообщалось, что военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы самолета МАУ ("Международные авиалинии Украины"). Готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.
Напомним, Украина хочет без суда решить ситуацию с Ираном с МАУ, но на это может уйти до 5 лет.