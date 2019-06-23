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Іран застеріг США від збройного конфлікту

Новини » Політика    23.06.2019 - 16:27
Іран застеріг США від збройного конфлікту
Фото: Голямі Рашид (wikimedia)

В Ірані заявили, що США повинні діяти дуже відповідально

Командувач об'єднаними операціями збройних сил Ісламської Республіки генерал-майор Голямі Рашид заявив, що конфлікт з Іраном може призвести до непередбачуваних наслідків для всього регіону, а також ставить під удар американські війська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рашид заявив, що уряду США необхідно діяти дуже відповідально, щоб вони змогли захистити життя американських солдатів і уникали неправомірних дій у регіоні.

"Якщо в регіоні вибухне конфлікт, жодна країна не зможе керувати його масштабами і строками", - підкреслив генерал-майор.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран пообіцяв "історичний відповідь" у разі застосування сили США. Іранська влада пригрозила Сполученим Штатам та їхнім союзникам серйозними наслідками для всього регіону Близького Сходу в разі застосування ними сили проти Тегерана, пообіцявши "історичний відповідь" у разі будь-якого акту агресії.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готує посилення санкцій проти Ірану з-за знищення американського безпілотника над Ормузькою протокою. За словами Трампа, США просуваються у справі вивчення всіх можливостей для посилення режиму санкції проти Ірану, щоб не дати Тегерану отримати ядерну зброю.

 

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