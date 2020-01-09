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Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем данным расследования авиакатастрофы

Новости » Политика     09.01.2020 - 18:27
Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем данным расследования авиакатастрофы
Фото: Хасан Рухани (flickr.com/un_photo)

Президенты Украины и Ирана провели телефонный разговор

Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Об этом говорили президент Украины Владимир Зеленский и президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора, передает пресс-служба президента Украины.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Тегеране. Также он отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы.

"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - отметил он.

Президент Ирана заверил в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.

Напомним, ранее Иран для участия в расследовании авиакатастрофы МАУ направил официальные приглашения представителям США и других стран. Иранское следствие в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции предложило всем странам направить свои команды специалистов для участия в расследовании. Данный документ предусматривает, что в расследовании авиакатастрофы могут участвовать государство, на территории которого произошел инцидент, страна-оператор самолета, страна производителя и др.

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