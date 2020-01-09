Іран надасть українським експертам доступ до всіх даних розслідування авіакатастрофи

Фото: Хасан Рухані (flickr.com/un_photo)

Президенти України і Ірану провели телефонну розмову

Іран надасть українським експертам доступ до всіх необхідних даних для встановлення причин авіакатастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Про це говорили президент України Володимир Зеленський і президент Ірану Хасан Рухані під час телефонної розмови, передає прес-служба президента України.

Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян Ірану в результаті катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Тегерані. Також він зазначив, що українська сторона вже розпочала роботу, долучившись до розслідування причин катастрофи.

"Сподіваюся на ваше сприяння у проведенні прозорого, всебічного і об'єктивного розслідування для якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події", - зазначив він.

Президент Ірану запевнив повній взаємодії для проведення об'єктивного розслідування і встановлення причин трагедії. Рухані зазначив, що Іран буде надавати групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних.

Нагадаємо, раніше Іран для участі в розслідуванні авіакатастрофи МАУ направив офіційні запрошення представникам США і інших країн. Іранське наслідок згідно з додатком 13 до Чиказької конвенції запропонувало всім країнам направити свої команди фахівців для участі в розслідуванні. Даний документ передбачає, що в розслідуванні авіакатастрофи можуть брати участь держава, на території якого стався інцидент, країна-оператор літака, країна виробника та ін.