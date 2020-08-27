ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Иран предоставит МАГАТЭ доступ к двум ядерным объектам

Автор: Андрей Козловский

Иран согласился допустить экспертов Международного агентства по атомной энергии к двум объектам на своей территории. На них будет проводиться инспекция.

Самые читаемые новости

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

Как сообщается, Иран добровольно предоставляет доступ к двум локациям, определенных МАГАТЭ, и способствует верификационным действиям.

"В действующем контексте, основываясь на анализе доступной информации, МАГАТЭ больше не имеет дальнейших вопросов к Ирану и запросов на доступ до других локаций", - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее в МАГАТЭ заявляли, что запасы обогащенного урана в Иране в восемь раз превысили лимит, установленный для этой страны в рамках ядерного соглашения 2015 года.

Кроме того, Соединенные Штаты завершают режим отказа от санкций против Ирана за его ядерную программу.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МАГАТЭ