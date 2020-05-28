ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ядерная программа Ирана: США готовят санкции против разработчиков

Новости » Политика     28.05.2020 - 02:54
Ядерная программа Ирана: США готовят санкции против разработчиков
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Санкции затронут двух ученых, которые в Иране являются руководителями ядерной программы

Соединенные Штаты завершают режим отказа от санкций против Ирана из-за его ядерной программы. Санкции в первую очередь затронут разработчиков программы.

Об этом государственный секретарь США Майк Помпео сообщил в своем Twitter.

Госсекретарь отметил, что Тегеран "продолжает ядерную эскалацию". США воспринимают это, как ознаменование окончания переговоров.

В частности, Помпео сообщил о введении санкций против двух лидеров ядерной программы Ирана - Маджиду Агаи и Амджад Сазгару.

"У ученых есть выбор: проводить свою работу в мирном направлении или рисковать попасть под санкции", - подчеркнул госсекретарь.

Отметим, ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) завило, что, согласно их подсчетам, количество обогащенного урана в Иране превышает лимит ядерной сделки в пять раз.

Это произошло после того, как Тегеран заявил об отказе от основного обязательства ядерной сделки 2015 года. В частности, Иран отказался соблюдать ограничения по обогащению урана.

Напомним, в марте 2020 года Майк Помпео призвал все страны потребовать от Ирана ответственности за неисполнение ядерного договора.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранядерная программа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь