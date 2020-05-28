Ядерная программа Ирана: США готовят санкции против разработчиков

Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Санкции затронут двух ученых, которые в Иране являются руководителями ядерной программы

Соединенные Штаты завершают режим отказа от санкций против Ирана из-за его ядерной программы. Санкции в первую очередь затронут разработчиков программы.

Об этом государственный секретарь США Майк Помпео сообщил в своем Twitter.

Госсекретарь отметил, что Тегеран "продолжает ядерную эскалацию". США воспринимают это, как ознаменование окончания переговоров.

В частности, Помпео сообщил о введении санкций против двух лидеров ядерной программы Ирана - Маджиду Агаи и Амджад Сазгару.

"У ученых есть выбор: проводить свою работу в мирном направлении или рисковать попасть под санкции", - подчеркнул госсекретарь.

Отметим, ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) завило, что, согласно их подсчетам, количество обогащенного урана в Иране превышает лимит ядерной сделки в пять раз.

Это произошло после того, как Тегеран заявил об отказе от основного обязательства ядерной сделки 2015 года. В частности, Иран отказался соблюдать ограничения по обогащению урана.

Напомним, в марте 2020 года Майк Помпео призвал все страны потребовать от Ирана ответственности за неисполнение ядерного договора.

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Автор: Виталия Мазур