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Іран надасть МАГАТЕ доступ до двох ядерних об'єктів

Автор: Андрій Козловський

Іран погодився допустити експертів Міжнародного агентства з атомної енергії до двох об’єктів на своїй території. На них буде проводитися інспекція.

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Про це йдеться у заяві МАГАТЕ.

Як повідомляється, Іран добровільно надає доступ до двох локацій, визначених МАГАТЕ, та сприяє верифікаційним діям.

"У чинному контексті, ґрунтуючись на аналізі доступної інформації, МАГАТЕ більше не має подальших запитань до Ірану та запитів на доступ до інших локацій", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, раніше в МАГАТЕ заявляли, що запаси збагаченого урану в Ірані у вісім разів перевищили ліміт, встановлений для цієї країни в рамках ядерної угоди 2015 року.

Крім того, Сполучені Штати завершують режим відмови від санкцій проти Ірану через його ядерну програму.

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