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Иран предложил заключить пакт о ненападении со странами Персидского залива

Новости » Политика    26.05.2019 - 14:06
Иран предложил заключить пакт о ненападении со странами Персидского залива
Фото: встреча Джавада Зарифа и Мухаммеда аль-Хакима (Reuters)

Зариф также призвал ЕС приложить больше усилий для сохранения ядерного соглашения

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф 26 мая встретился в Багдаде с главой МИД Ирака Мухаммедом аль-Хакимом и обсудил возможность решения конфликта с США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, во время пресс-конференции Зарифе заявил, что для строительства сбалансированных отношений со своими соседями в районе Персидского залива Иран предложил подписать с ними пакт о ненападении. Таким образом Иран хочет защититься от агрессии со стороны Вашингтона.

"Мы будем защищаться от любых военных усилий против Ирана, будь то экономическая война или военная агрессия, мы будем противостоять этим усилиям", - отметил он.

Кроме того, глава иранского МИД призвал страны Европейского союза приложить максимум усилий для сохранения ядерного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном.

Напомним, ранее советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани пригрозил Соединенным Штатам потопить их авианосцы в Персидском заливе в случае, если они "совершат свою первую ошибку". Иран может потопить американские авианосцы используя "всего две ракеты", которые являются их новым секретным оружием.

РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Штаты отправят на Ближний Восток около 1,5 тыс. военных.

Позже, министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что решение США отправить 1,5 тыс. военных на Ближний Восток является "чрезвычайно опасным" для мира.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранПерсидский залив
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