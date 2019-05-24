ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп отправляет на Ближний Восток 1,5 тыс. военных

Новости » Политика    24.05.2019 - 20:03
Трамп отправляет на Ближний Восток 1,5 тыс. военных
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Американских военных отправят в основном в качестве защитной меры, на фоне обострения в отношениях с Ираном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Штаты отправят на Ближний Восток около 1,5 тыс. военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, американских военных отправят в основном в качестве защитной меры, на фоне обострения в отношениях с Ираном.

По словам американского президента, в развертывании задействовано относительно небольшое количество войск.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что представители Демократической партии США пригласили бывшего главу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана выступить с докладом в американском конгрессе относительно обострение в отношениях с Ираном. 

Кроме того, старший дипломат Китая Ван И во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что недавние действия Соединенных Штатов нанесли ущерб интересам Китайской Народной Республики и его предприятий. Дипломат попросил Вашингтон проявить сдержанность в отношениях с Ираном.

Также верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что войны Ирана с Соединенными Штатами не будет, поскольку ее не хотят обе стороны конфликта. 

Министр энергетики США провел закрытую встречу с Трампом В посольстве США прокомментировали ситуацию с ПриватБанком
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампБлижний восток
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь