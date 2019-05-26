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Іран запропонував укласти пакт про ненапад з країнами Перської затоки

Новини » Політика    26.05.2019 - 14:06
Іран запропонував укласти пакт про ненапад з країнами Перської затоки
Фото: зустріч Джавада Заріфа та Мухамеда аль-Хакіма (Reuters)

Заріф також закликав ЄС докласти більше зусиль для збереження ядерної угоди

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф 26 травня зустрівся у Багдаді з главою МЗС Іраку Мухамедом аль-Хакімом та обговорив можливість вирішення конфлікту з США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, під час прес-конференції Заріф заявив, що для будівництва збалансованих відносин зі своїми сусідами у районі Перської затоки Іран запропонував підписати з ними пакт про ненапад. У такий спосіб Іран хоче захиститися від агресії з боку Вашингтону.

"Ми будемо захищатися від будь-яких військових зусиль проти Ірану, будь то економічна війна або військова агресія, ми будемо протистояти цим зусиллям", - зазначив він.

Крім того, глава іранського МЗС закликав країни Європейського союзу докласти максимум зусиль для збереження ядерної угоди між Сполученими Штатами та Іраном.

Нагадаємо, раніше радник командувача Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Мортеза Корбані пригрозив Сполученим Штатам потопити їхні авіаносці у Перській затоці у випадку, якщо вони "здійснять свою першу помилку". Іран може потопити американські авіаносці використовуючи "всього дві ракети", які є їх новою секретною зброєю.

РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що Штати відправлять на Близький Схід близько 1,5 тис. військових.

Пізніше, міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Зариф заявив, що рішення США відправити 1,5 тис. військових на Близький Схід є "надзвичайно небезпечним" для світу.

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