ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Иран предложил Украине даты второго раунда переговоров по катастрофе МАУ

Автор: РБК-Украина

Второй раунд переговоров по авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) может пройти в Тегеране с 18 по 21 октября. Соответствующую ноту Иран направил украинской стороне.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал посол Ирана в Украине Манучехр Моради.

По его словам, иранская сторона вручила посольству Украины в Тегеране ноту с предложением провести второй раунд переговоров с 18 по 21 октября.

"В первые два дня состоятся экспертные заседания комитетов, а затем заместители министров иностранных дел двух стран обсудят результаты экспертных заседаний. Сейчас мы ожидаем ответа украинской стороны относительно предлагаемого периода для проведения переговоров", - отметил Моради.

Самые читаемые новости

Он добавил, что к очередным переговорам Иран подготовит окончательный отчет о причинах авиакатастрофы. Экземпляр такого отчета вышлют украинской стороне. В документе будут результаты полевого этапа расследования и материалы собеседований с фигурантами. Кроме того, в нем будут результаты исследования бортовых самописцев.

Напомним, ранее Иран раскрыл данные "черных ящиков" украинского самолета МАУ; согласно этим данным, пилоты до последнего контролировали пассажирский борт.

Тегеран неоднократно подтверждал готовность к переговорам о компенсации за сбитый самолет.

Иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года во время вылета из Тегерана. По пассажирскому борту выпустили две ракеты, официальный Тегеран утверждает, что это произошло из-за человеческого фактора. В результате погибли 176 человек.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныпереговорыИранавиакатастрофа