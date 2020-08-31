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Іран запропонував Україні дати другого раунду переговорів щодо катастрофи МАУ

Автор: РБК-Україна

Другий раунд переговорів щодо авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) може пройти в Тегерані з 18 по 21 жовтня. Відповідну ноту Іран направив українській стороні.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів посол Ірану в Україні Манучехр Мораді.

За його словами, іранська сторона вручила посольству України в Тегерані ноту з пропозицією провести другий раунд переговорів з 18 по 21 жовтня.

"У перші два дні відбудуться експертні засідання комітетів, а потім заступники міністрів закордонних справ двох країн обговорять результати експертних засідань. Зараз ми чекаємо відповіді української сторони щодо пропонованого періоду для проведення переговорів", - зазначив Мораді.

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Він додав, що до чергових переговорів Іран підготує остаточний звіт про причини авіакатастрофи. Примірник такого звіту вишлють українській стороні. В документі будуть результати польового етапу розслідування і матеріали співбесід з фігурантами. Крім того, в ньому будуть результати дослідження бортових самописців.

Нагадаємо, раніше Іран розкрив дані "чорних скриньок" українського літака МАУ; згідно з цими даними, пілоти до останнього контролювали пасажирський борт.

Тегеран неодноразово підтверджував готовність до переговорів про компенсації за збитий літак.

Іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року під час вильоту з Тегерана. По пасажирському борту випустили дві ракети, офіційний Тегеран стверджує, що це сталося через людський фактор. В результаті загинуло 176 осіб.

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Новини України Міжнародні авіалінії УкраїнипереговориІранавиакатастрофа