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Иран подтвердил готовность к переговорам о компенсации за сбитый самолет МАУ

Тегеран, Воскресенье 23 августа 2020 00:04
Иран подтвердил готовность к переговорам о компенсации за сбитый самолет МАУ
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)
Автор: Артур Родивилов

Новый раунд переговоров намечен на октябрь

Иран полностью готов продолжить переговоры о компенсации за сбитый возле Тегерана самолет МАУ. Следующая встреча намечена на октябрь.

Об этом заявил глава Авиационной организации Ирана Турадж Зангане, передает IRNA.

Он отметил, что переговоры по вопросам, связанным с крушением украинского самолета, включая вопрос о компенсации, были ключевыми.

Зангане добавил, что Иран принял на себя ответственность за катастрофу МАУ и полностью готов к переговорам о компенсации.

Напомним, самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Иран взял на себя ответственность за содеянное и согласился выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе.

Позже появилась информация о том, что Иран не будет платить компенсацию за сбитый самолет МАУ.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце июля в Киеве состоялся первый раунд переговоров с Ираном, на котором иранская сторона согласилась выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ.

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