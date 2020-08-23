ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Власти Ирана раскрыли данные из черных ящиков сбитого самолета МАУ

Тегеран, Воскресенье 23 августа 2020 12:59
Власти Ирана раскрыли данные из черных ящиков сбитого самолета МАУ
Фото: Торадж Дехкани (iran-bn.com)
Автор: Максим Зайченко

Власти Ирана заявляют, что пилоты до последнего контролировали самолет

Организация гражданской авиации Ирана раскрыла данные из черных ящиков украинского пассажирского самолета МАУ, сбитого под Тегераном в январе. Власти Ирана заявляют, что пилоты до последнего контролировали самолет.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Глава организации Торадж Дехкани сообщил, что самописец прекратил запись полетных данных в 06:14 утра из-за попадания обломков первой ракеты в самолет. После первого ракетного удара запись продолжалась еще 19 секунд.

"Черный ящик записал все звуки в кабине пилотов в течение 19 секунд после взрыва первой ракеты. Экипаж из трех человек, включая летного инструктора, был осведомлен о нештатной ситуации и до последнего момента пытался контролировать и управлять самолетом", - сказал Дехкани.

Он добавил, что первый ракетный взрыв нанес самолету значительные повреждения, но двигатели не отключились, а пилоты все еще пытались контролировать полет.

Напомним, ранее Иран заявил о готовности начать переговоры с Украиной относительно компенсаций за сбитый самолет.

Также РБК-Украина писало, что Украина хочет совместно с Ираном расследовать катастрофу самолета, которая произошла в январе 2020 года.

Авиакатастрофа украинского самолета произошла 8 января 2020 года во время вылета из Тегерана. Рейс PS752 авиакомпании МАУ сбили две иранские ракеты. Расследование катастрофы продолжается до сих пор, а Тегеран утверждает, что трагедия произошла из-за человеческой ошибки и сбоя в системе ПВО.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Международные авиалинии УкраиныИран
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь