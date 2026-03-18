Іран повторно атакував посольство США у Багдаді та цілився на ще один об'єкт біля аеропорту

За даними джерел в службах безпеки, по дипломатичному комплексу в так званій "зеленій зоні" були випущені ракети, а також ударний безпілотник. Внаслідок атаки спрацювали сирени, а поблизу комплексу було чути вибух.

На кадрах, які розповсюджують ЗМІ, видно масштабну пожежу на місці НП.

Окрім цього, щонайменше три вибухові дрони атакували ще один американський дипломатичний об’єкт неподалік міжнародного аеропорту Багдада. У відповідь були задіяні системи протиповітряної оборони C-RAM, які перехоплюють подібні загрози.

Наразі інформації про загиблих або постраждалих немає. Також не повідомляється про значні руйнування.

Слід зазначити, що це вже повторна іранська атака на посольство США в Багдаді. Порередня була зовсім недавно - 14 березня.