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Іран потрапив у "порочне коло" через санкції та допомогу Росії, - спецпосланник США

Новость на русском →
Неділя 04 грудня 2022 18:27
Іран потрапив у "порочне коло" через санкції та допомогу Росії, - спецпосланник США Фото: Іран потрапив у "порочне коло" через санкції та допомогу Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Дії влади Ірану призвели до того, що країна опинилася в "порочному колі", яке відрізало її від власного народу та міжнародного співтовариства.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив спецпредставник США з Ірану Роб Меллі.

"Чим більше Іран придушує протести, тим більше буде санкцій. Чим більше санкцій, тим більше Іран почувається ізольованим. Чим більш ізольованими вони почуваються, тим більше вони звертаються до Росії. Чим більше вони звертаються до Росії, тим більше буде санкцій і тим менша ймовірність ядерної дипломатії. Таким чином, наразі порочні цикли є самопідкріплюючими", - заявив він.

За його словами, зараз США зосередили свою увагу на протестах в Ірані та постачанні зброї Росії, "тому що саме в цих сферах необхідно змінити ситуацію".

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибіцький заявляв, що українська розвідка не фіксувала передачу Іраном балістичних ракет Російської Федерації.

Також ми писали, що за даними The Washington Post, РФ уклала непублічну угоду з Іраном про початок виробництва ударних безпілотників на російській території.

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