Иран попал в "порочный круг" из-за санкций и помощи России, - спецпосланник США

Действия властей Ирана привели к тому, что страна оказалась в "порочном круге", который отрезал ее от собственного народа и международного сообщества.

"Чем больше Иран подавляет протесты, тем больше будет санкций. Чем больше санкций, тем больше Иран чувствует себя изолированным. Чем более изолированными они себя чувствуют, тем больше они обращаются к России. Чем больше они обращаются к России, тем больше будет санкций и тем меньше вероятность ядерной дипломатии. Таким образом, в настоящее время порочные циклы являются самоподкрепляющимися", - заявил он.

По его словам, сейчас США сосредоточили свое внимание на протестах в Иране и поставках оружия России, "потому что именно в этих сферах необходимо изменить ситуацию".