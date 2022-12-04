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Иран попал в "порочный круг" из-за санкций и помощи России, - спецпосланник США

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Воскресенье 04 декабря 2022 18:27
Иран попал в "порочный круг" из-за санкций и помощи России, - спецпосланник США Фото: Иран попал в "порочный круг" из-за санкций и помощи России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Действия властей Ирана привели к тому, что страна оказалась в "порочном круге", который отрезал ее от собственного народа и международного сообщества.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Роб Мэлли.

"Чем больше Иран подавляет протесты, тем больше будет санкций. Чем больше санкций, тем больше Иран чувствует себя изолированным. Чем более изолированными они себя чувствуют, тем больше они обращаются к России. Чем больше они обращаются к России, тем больше будет санкций и тем меньше вероятность ядерной дипломатии. Таким образом, в настоящее время порочные циклы являются самоподкрепляющимися", - заявил он.

По его словам, сейчас США сосредоточили свое внимание на протестах в Иране и поставках оружия России, "потому что именно в этих сферах необходимо изменить ситуацию".

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что украинская разведка не фиксировала передачу Ираном баллистических ракет Российской Федерации.

Также мы писали, что, по данным The Washington Post, РФ заключила непубличное соглашение с Ираном о начале производства ударных беспилотников на российской территории.

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