ua en ru
Ср, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Іран поскаржився в ООН на Трампа, застеріг від "військового авантюризму"

Середа 02 квітня 2025 09:14
UA EN RU
Іран поскаржився в ООН на Трампа, застеріг від "військового авантюризму" Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Іран поскаржився до Ради безпеки ООН на "безрозсудні та войовничі" погрози голови Білого дому Дональда Трампа. Застеріг від "будь-якого військового авантюризму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У своїй скарзі Іран назвав нещодавні висловлювання президента Сполучених Штатів Америки (США) "грубим порушенням міжнародного права".

"(Іран, - ред.) рішуче застерігає від будь-якого військового авантюризму і буде швидко і рішуче реагувати на будь-який акт агресії або напад Сполучених Штатів або їх маріонетки, ізраїльського режиму, проти його суверенітету, територіальної цілісності або національних інтересів", - написав посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані у листі.

Погрози Трампа Ірану

Варто нагадати, що у 2015-му Іран, Штати й низка інших країн уклали угоду, яка обмежувала ядерну програму Тегерану в обмін на зняття санкцій. Втім, вже під час першого терміну президентства Трамп вийшов з угоди й відновив санкційні обмеження.

Нещодавно, під час другого терміну президентства, голова Білого дому заявив, що бажає нової ядерної угоди з Іраном. Як писали ЗМІ, Трамп також висунув вимогу укласти угоду протягом двох місяців, але в Тегерані відкинули пропозицію Вашингтона. Президент США, своєю чергою, почав погрожувати Ірану бомбардуваннями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
NEWS
Росіяни розширюють плацдарм біля Лиману: в ISW розкрили плани агресора
Росіяни розширюють плацдарм біля Лиману: в ISW розкрили плани агресора
DAILY
Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту