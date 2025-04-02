ua en ru
Ср, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Иран пожаловался в ООН на Трампа, предостерег от "военного авантюризма"

Среда 02 апреля 2025 09:14
UA EN RU
Иран пожаловался в ООН на Трампа, предостерег от "военного авантюризма" Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Иран пожаловался в Совет безопасности ООН на "безрассудные и воинственные" угрозы главы Белого дома Дональда Трампа. Предостерег от "любого военного авантюризма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В своей жалобе Иран назвал недавние высказывания президента Соединенных Штатов Америки (США) "грубым нарушением международного права".

"(Иран, - ред.) решительно предостерегает от любого военного авантюризма и будет быстро и решительно реагировать на любой акт агрессии или нападение Соединенных Штатов или их марионетки, израильского режима, против его суверенитета, территориальной целостности или национальных интересов", - написал посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме.

Угрозы Трампа Ирану

Стоит напомнить, что в 2015-м Иран, Штаты и ряд других стран заключили соглашение, которое ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций. Впрочем, уже во время первого срока президентства Трамп вышел из соглашения и восстановил санкционные ограничения.

Недавно, во время второго срока президентства, глава Белого дома заявил, что желает новой ядерной сделки с Ираном. Как писали СМИ, Трамп также потребовал заключить соглашение в течение двух месяцев, но в Тегеране отвергли предложение Вашингтона. Президент США, в свою очередь, начал угрожать Ирану бомбардировками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
NEWS
Наступление РФ в Курской области: что происходит, обновленная карта
Наступление РФ в Курской области: что происходит, обновленная карта
DAILY
Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть