Иран пожаловался в ООН на Трампа, предостерег от "военного авантюризма"

Иран пожаловался в Совет безопасности ООН на "безрассудные и воинственные" угрозы главы Белого дома Дональда Трампа. Предостерег от "любого военного авантюризма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"(Иран, - ред.) решительно предостерегает от любого военного авантюризма и будет быстро и решительно реагировать на любой акт агрессии или нападение Соединенных Штатов или их марионетки, израильского режима, против его суверенитета, территориальной целостности или национальных интересов", - написал посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме.

Угрозы Трампа Ирану

Стоит напомнить, что в 2015-м Иран, Штаты и ряд других стран заключили соглашение, которое ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций. Впрочем, уже во время первого срока президентства Трамп вышел из соглашения и восстановил санкционные ограничения.

Недавно, во время второго срока президентства, глава Белого дома заявил, что желает новой ядерной сделки с Ираном. Как писали СМИ, Трамп также потребовал заключить соглашение в течение двух месяцев, но в Тегеране отвергли предложение Вашингтона. Президент США, в свою очередь, начал угрожать Ирану бомбардировками.

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