Іран посилить покарання за насильство проти жінок
Парламент Ірану схвалив пропозиції до зміни закону щодо посилення покарання для тих, хто вчинив насильство щодо жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
У Парламенті Ірану провели обговорення до ухвалення загальних принципів законопроєкту про "запобігання шкоди жінкам і підвищення їх убезпечення від неналежної поведінки".
Пропозиції щодо посилення покарання для тих, хто вчинив насильство щодо жінок були ухвалені. Зміни можуть бути прийняті в закон протягом кількох місяців, текст ще можуть змінити.
Раніше ми писали, найбільша авіакомпанія Росії через санкції відправила свій літак на ремонт до Ірану. Раніше літаки перевізника "Аерофлот" обслуговували інші компанії.
Нагадаємо, Іран випробував новий ударний безпілотник-камікадзе "Me’raj-532". Дрон може вражати цілі на відстані до 450 км і нести боєголовку вагою 50 кг.
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