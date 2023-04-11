Іран посилить покарання за насильство проти жінок

Фото: Іран змінить закон, щоб посилити покарання за насильство проти жінок (GettyImages)

Парламент Ірану схвалив пропозиції до зміни закону щодо посилення покарання для тих, хто вчинив насильство щодо жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.