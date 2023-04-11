Иран ужесточит наказание за насилие против женщин
Парламент Ирана одобрил предложения к изменению закона об усилении наказания для тех, кто совершил насилие в отношении женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
В Парламенте Ирана провели обсуждение до принятия общих принципов законопроекта о "предотвращении вреда женщинам и повышении их защиты от ненадлежащего поведения".
Предложения по усилению наказания для тех, кто совершил насилие в отношении женщин, были приняты. Изменения могут быть приняты в законе в течение нескольких месяцев, текст еще могут изменить.
Ранее мы писали, крупнейшая авиакомпания России из-за санкций отправила свой самолет на ремонт в Иран. Ранее самолеты перевозчика "Аэрофлот" обслуживали другие компании.
Напомним, Иран опробовал новый ударный беспилотник-камикадзе "Me'raj-532". Дрон может поражать цели на расстоянии до 450 км и нести боеголовку весом 50 кг.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.