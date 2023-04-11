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Иран ужесточит наказание за насилие против женщин

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Иран, Вторник 11 апреля 2023 04:43
Иран ужесточит наказание за насилие против женщин Фото: Иран изменит закон, чтобы усилить наказание за насилие против женщин (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Парламент Ирана одобрил предложения к изменению закона об усилении наказания для тех, кто совершил насилие в отношении женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В Парламенте Ирана провели обсуждение до принятия общих принципов законопроекта о "предотвращении вреда женщинам и повышении их защиты от ненадлежащего поведения".

Предложения по усилению наказания для тех, кто совершил насилие в отношении женщин, были приняты. Изменения могут быть приняты в законе в течение нескольких месяцев, текст еще могут изменить.

Ранее мы писали, крупнейшая авиакомпания России из-за санкций отправила свой самолет на ремонт в Иран. Ранее самолеты перевозчика "Аэрофлот" обслуживали другие компании.

Напомним, Иран опробовал новый ударный беспилотник-камикадзе "Me'raj-532". Дрон может поражать цели на расстоянии до 450 км и нести боеголовку весом 50 кг.

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