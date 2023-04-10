Іран заявив про успішні випробування нового ударного БПЛА
Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про успішне випробування нового безпілотника-камікадзе "Me’raj-532".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tasnim.
Цей дрон може вражати цілі на відстані до 450 км і нести боєголовку вагою 50 кг. Його робоча висота 3,6 км, а у повітрі він може перебувати до 3 годин.
"Me’raj-532 можна зібрати та підготувати до польоту легко та швидко, що є підходящим варіантом для швидкого реагування", - зазначає видання.
Нагадаємо, що Канада запровадила десятий пакет санкцій проти виробників безпілотників та балістичних ракет з Ірану.
Також стало відомо, що Росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на дрони.
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