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Іран заявив про успішні випробування нового ударного БПЛА

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Понеділок 10 квітня 2023 00:48
Іран заявив про успішні випробування нового ударного БПЛА Фото: Іран випробував новий дрон-камікадзе Me’raj-532 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про успішне випробування нового безпілотника-камікадзе "Me’raj-532".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tasnim.

Цей дрон може вражати цілі на відстані до 450 км і нести боєголовку вагою 50 кг. Його робоча висота 3,6 км, а у повітрі він може перебувати до 3 годин.

"Me’raj-532 можна зібрати та підготувати до польоту легко та швидко, що є підходящим варіантом для швидкого реагування", - зазначає видання.

Нагадаємо, що Канада запровадила десятий пакет санкцій проти виробників безпілотників та балістичних ракет з Ірану.

Також стало відомо, що Росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на дрони.

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