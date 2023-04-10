Іран заявив про успішні випробування нового ударного БПЛА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tasnim .

Цей дрон може вражати цілі на відстані до 450 км і нести боєголовку вагою 50 кг. Його робоча висота 3,6 км, а у повітрі він може перебувати до 3 годин.

"Me’raj-532 можна зібрати та підготувати до польоту легко та швидко, що є підходящим варіантом для швидкого реагування", - зазначає видання.