Иран - Португалия: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок группы B ЧМ-2018

Сборные Ирана и Португалии встретятся в третьем туре группы B чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на "Интере". По мнению букмекеров, явным фаворитом противостояния является португальская команда.

25 июня 21:00

Саранск, стадион "Мордовия Арена"

Поединок Иран - Португалия в Украине покажет телеканал "Интер". Также встречу будут транслировать на "Матч ТВ" и "Беларусь 5".

Напомним, сборная Колумбии разгромила национальную команду Польши и лишила ее шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018.