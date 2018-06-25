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Иран - Португалия: где смотреть матч

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    25.06.2018 - 15:01

Где и когда начнется поединок группы B ЧМ-2018

Сборные Ирана и Португалии встретятся в третьем туре группы B чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на "Интере". По мнению букмекеров, явным фаворитом противостояния является португальская команда.

25 июня 21:00
Саранск, стадион "Мордовия Арена"

 

Поединок Иран - Португалия в Украине покажет телеканал "Интер". Также встречу будут транслировать на "Матч ТВ" и "Беларусь 5".

Напомним, сборная Колумбии разгромила национальную команду Польши и лишила ее шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018.

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Теги публикации: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, Иран, Португалия, онлайн, групповой раунд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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