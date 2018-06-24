ЧМ-2018: Колумбия лишила Польшу шансов на выход в плей-офф

Колумбийцы забили три безответных мяча полякам

Сборная Колумбии разгромила национальную команду Польши со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Йерри Мина, Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо. После второго подряд поражения на ЧМ-2018 сборная Польши лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф турнира.

В матче 3 тура группового этапа сборная Колумбии встретится с командой Сенегала, а Польша сыграет с Японией. Оба матча пройдут 28 июня.

Напомним, сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.