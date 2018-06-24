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ЧМ-2018: Колумбия лишила Польшу шансов на выход в плей-офф

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    24.06.2018 - 23:16
Фото: Польша - Колумбия (twitter.com/FCFSeleccionCol)
Фото: Польша - Колумбия (twitter.com/FCFSeleccionCol)

Колумбийцы забили три безответных мяча полякам

Сборная Колумбии разгромила национальную команду Польши со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Йерри Мина, Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо. После второго подряд поражения на ЧМ-2018 сборная Польши лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф турнира.

В матче 3 тура группового этапа сборная Колумбии встретится с командой Сенегала, а Польша сыграет с Японией. Оба матча пройдут 28 июня.

Напомним, сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

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Теги публикации: Польша, ЧМ-2018, Колумбия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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