Іран - Португалія: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок групи B ЧС-2018

Збірні Ірану і Португалії зустрінуться в третьому турі групи B чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на "Інтері". На думку букмекерів, явним фаворитом протистояння є португальська команда.

25 червня 21:00

Саранськ, стадіон "Мордовія Арена"

Поєдинок Іран - Португалія в Україні покаже телеканал "Інтер". Також зустріч транслюватимуть на "Матч ТВ" та "Білорусь 5".

Нагадаємо, збірна Колумбії розгромила національну команду Польщі і позбавила її шансів на вихід в плей-офф ЧС-2018.