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Іран - Португалія: де дивитися матч

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    25.06.2018 - 15:01

Де і коли почнеться поєдинок групи B ЧС-2018

Збірні Ірану і Португалії зустрінуться в третьому турі групи B чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на "Інтері". На думку букмекерів, явним фаворитом протистояння є португальська команда.

25 червня 21:00
Саранськ, стадіон "Мордовія Арена"

 

Поєдинок Іран - Португалія в Україні покаже телеканал "Інтер". Також зустріч транслюватимуть на "Матч ТВ" та "Білорусь 5".

Нагадаємо, збірна Колумбії розгромила національну команду Польщі і позбавила її шансів на вихід в плей-офф ЧС-2018.

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Теги публікації: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, Іран, Португалия, онлайн, групповой раунд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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